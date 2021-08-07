Маркевич подав у відставку з Української асоціації футболу

Аня Мартинюк 07 серпня 2021, 13:59

Він побажав успіху новому тренеру.

Новину передає «Преса України».

Керівник комітету збірних Української асоціації футболу Мирон Маркевич вирішив йти у відставку. За його словами, після Євро-2020 його переслідувала думка, що він ще не сказав свого останнього слова, як тренер. Тому він вирішив, що пора закінчувати з роботою.

«Я вважаю, що вірою і правдою служив українському футболу п'ять років, займаючи цю посаду в УАФ. За цей час національна збірна України завоювала право виступати у фінальній частині Євро, де фінішувала в вісімці кращих, молодіжна збірна стала чемпіоном світу, успіхів домагалися і збірні інших вікових груп», - заявив Маркевич.

Тренером збірної України стане Сергій Ребров. Останньому Макаревич побажав успіху.