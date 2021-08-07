Маркевич подав у відставку з Української асоціації футболу 13:59
Загадковий покупець придбав знамениту суперяхту Пола Аллена 13:38
Зеленський підписав закон про посилення відповідальності за незаконний видобуток корисних копалин 09:03
Дует на каное-двійці приніс Україні четверте срібло Олімпійських ігор 08:33
Українці стали рідше помирати від алкогольного отруєння 12:58
Перша леді України розповіла про другий президентський термін чоловіка 12:34
В Україні зафіксували черговий приріст коронавірусних хворих 09:27
Дженніфер Еністон розкритикували за її рішення відділитися від невакцинованих людей 08:47
Стало відомо, чи допускатимуть нещеплених від ковіду українців до роботу 14:04
Невакциновані американці платитимуть більше за страховку 13:41
Він побажав успіху новому тренеру.
Новину передає «Преса України».
Керівник комітету збірних Української асоціації футболу Мирон Маркевич вирішив йти у відставку. За його словами, після Євро-2020 його переслідувала думка, що він ще не сказав свого останнього слова, як тренер. Тому він вирішив, що пора закінчувати з роботою.
«Я вважаю, що вірою і правдою служив українському футболу п'ять років, займаючи цю посаду в УАФ. За цей час національна збірна України завоювала право виступати у фінальній частині Євро, де фінішувала в вісімці кращих, молодіжна збірна стала чемпіоном світу, успіхів домагалися і збірні інших вікових груп», - заявив Маркевич.
Тренером збірної України стане Сергій Ребров. Останньому Макаревич побажав успіху.
13:59: Маркевич подав у відставку з Української асоціації футболу
13:38: Загадковий покупець придбав знамениту суперяхту Пола Аллена
09:03: Зеленський підписав закон про посилення відповідальності за незаконний видобуток корисних копалин
08:33: Дует на каное-двійці приніс Україні четверте срібло Олімпійських ігор
12:58: Українці стали рідше помирати від алкогольного отруєння
12:34: Перша леді України розповіла про другий президентський термін чоловіка
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.