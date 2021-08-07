Загадковий покупець придбав знамениту суперяхту Пола Аллена

Аня Мартинюк 07 серпня 2021, 13:38

Пол Аллен - один із співзасновників Microsoft.

Новина передають Факти ICTV.

Сьогодні, 7 липня, видання Bloomberg News повідомило про те, що суперяхту, побудовану для співзасновника Microsoft Пола Аллена, продали таємному покупцеві. Судно під назвою Octopus було виставлено на торги приблизно за 278 мільйонів доларів.

Інше видання, SuperYacht Times, відзначило, новий власник 414-футового судна планує відкрити Octopus для чартерних поїздок.

«Її новий власник має намір зафрахтувати її вперше з моменту її спуску на воду, пропонуючи гостям можливість приєднатися до неї в дворічну кругосвітню подорож, яка почнеться в січні 2022 року», - відзначило джерело.

За скільки незнайомець купив «Восьминога», невідомо. Деякі джерела зазначають, що покупець - скандинав.

Нагадаємо, Пол Аллен помер в жовтні 2018 року. Він купив собі яхту у компанії Lürssen за близько 200 мільйонів доларів в 2003 році. У 2019 вона коштувала вже близько 325 мільйонів доларів. За даними компанії Fraser Yachts, яка виставила її на продаж, Octopus має 13 кают, оглядовий майданчик, кінотеатр і студію звукозапису. Поряд з доком для дайвінгу та пляжним клубом, тут є спа, басейн і тренажерний зал.

Яхта стала відома як своїми зручностями (у неї є два підводні човни), так і тим, що на неї проводять вечірки. На Каннському кінофестивалі Аллен влаштовував вечірки на яхті, на яких були присутні легенди року і зірки кіно, в тому числі Мік Джаггер і Хлоя Севіньї.

У 2015 році серед гостей яхти на Канському вечірці були Леонардо Ді Капріо, Карлі Клосс і Наталі Портман, - повідомила тоді газета The New York Post. Однак володіння яхтою для Аллена означало щось більше, ніж просто прогулянка на воді. Він також використовував Octopus в якості дослідницького судна, часто полюючи на уламки кораблів, які затонули під час Другої світової війни.

Аллен і група дослідників в 2015 році керували операцією в Північній Атлантиці з виявлення HMS Hood, лінійного крейсера, який затонув у 1941 році. Це була одна з декількох таких експедицій, які очолював Аллен.

Варто відзначити також, що за даними видання Bloomberg, що в першому кварталі цього року було продано 219 суперяхт, що більш ніж удвічі більше, ніж роком раніше.