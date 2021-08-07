В Україні знову більше тисячі нових ковідних хворих

Зеленський підписав закон про посилення відповідальності за незаконний видобуток корисних копалин 09:03
Дует на каное-двійці приніс Україні четверте срібло Олімпійських ігор 08:33
Українці стали рідше помирати від алкогольного отруєння 12:58
Перша леді України розповіла про другий президентський термін чоловіка 12:34
В Україні зафіксували черговий приріст коронавірусних хворих 09:27
Дженніфер Еністон розкритикували за її рішення відділитися від невакцинованих людей 08:47
Стало відомо, чи допускатимуть нещеплених від ковіду українців до роботу 14:04
Невакциновані американці платитимуть більше за страховку 13:41
Та 20 летальних випадків.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 7 серпня, у прес-службі МОЗ повідомили, що за минулу добу в Україні зафіксували 1 054 нові випадки захворювання на коронавірус. Тим часом у світі загальна кількість хворих перевалила за 201 мільйон.
Серед нових заражених в Україні 72 дитини і 13 медпрацівників. За добу померли 20 людей. 1 393 особи одужали.
Найбільша кількість випадків зараження за минулу добу виявлено в Харківській області - 100 осіб, Одеській області - 76, Дніпропетровській області - 75 та Херсонській області - 68.
09:03: Зеленський підписав закон про посилення відповідальності за незаконний видобуток корисних копалин
08:33: Дует на каное-двійці приніс Україні четверте срібло Олімпійських ігор
12:58: Українці стали рідше помирати від алкогольного отруєння
12:34: Перша леді України розповіла про другий президентський термін чоловіка
11:28: Для українських депутатів купили 21 авто Toyota Camry
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.