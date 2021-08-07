В Україні знову більше тисячі нових ковідних хворих

Аня Мартинюк 07 серпня 2021, 09:38

Та 20 летальних випадків.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 7 серпня, у прес-службі МОЗ повідомили, що за минулу добу в Україні зафіксували 1 054 нові випадки захворювання на коронавірус. Тим часом у світі загальна кількість хворих перевалила за 201 мільйон.

Серед нових заражених в Україні 72 дитини і 13 медпрацівників. За добу померли 20 людей. 1 393 особи одужали.

Найбільша кількість випадків зараження за минулу добу виявлено в Харківській області - 100 осіб, Одеській області - 76, Дніпропетровській області - 75 та Херсонській області - 68.