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Зеленський підписав закон про посилення відповідальності за незаконний видобуток корисних копалин

Аня Мартинюк 07 серпня 2021, 09:03
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Зеленський підписав закон про посилення відповідальності за незаконний видобуток корисних копалин

Каратимуть сильніше. 

Новину передає «Преса України».

Вчора, 6 серпня, президент України Володимир Зеленський поставив свій підпис під законом про посилення відповідальності за незаконний видобуток корисних копалин «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за незаконний видобуток корисних копалин» №1685-IX.

В Офісі президента наголосили, що питання дійсно болюче, оскільки випадки неконтрольованої видобутку корисних копалин фіксуються на всій території країни.

«Разом з тим для здійснення цієї діяльності необхідно мати спеціальний дозвіл на користування надрами. Самовільна видобуток ресурсів, зокрема піску, завдає значної шкоди навколишньому середовищу, прискорює руйнування доріг навколо та створює небезпечні піщані кар'єри. Відновлення порушених земель до стану, придатного для використання в сільському, лісовому господарстві, вимагає чималих зусиль», - йдеться в повідомленні.

Тепер на зловмисників чекає штраф від 500 до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів або обмеженням або позбавленням волі на строк до 2 років.

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