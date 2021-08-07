Дует на каное-двійці приніс Україні четверте срібло Олімпійських ігор

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Дует Людмили Лузан і Анастасії Четверикова фінішував другим.
Новину передає «Преса України».
У суботу, 7 серпня, передостанній день Олімпійських Ігор в Токіо приніс Україні чергову медаль Олімпійських ігор 2020. Дует Людмили Лузан і Анастасії Четверикова взяв срібло. Спортсменки фінішували другими на каное-двійці на дистанції 500 метрів.
У прес-службі НОК України зазначили, що на першій половині дистанції змогли закріпитися на другій позиції, намагалися атакувати лідерів, але не вийшло і в підсумку фінішували другими.
Золото дісталось спортсменкам з Китаю, які обігнали українок на більш ніж 2 секунди з результатом 55.495 секунди. Бронза поїде у Канаду.
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