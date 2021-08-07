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Дует на каное-двійці приніс Україні четверте срібло Олімпійських ігор

Аня Мартинюк 07 серпня 2021, 08:33
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Дует на каное-двійці приніс Україні четверте срібло Олімпійських ігор

Дует Людмили Лузан і Анастасії Четверикова фінішував другим.  

Новину передає «Преса України».

У суботу, 7 серпня, передостанній день Олімпійських Ігор в Токіо приніс Україні чергову медаль Олімпійських ігор 2020. Дует Людмили Лузан і Анастасії Четверикова взяв срібло. Спортсменки фінішували другими на каное-двійці на дистанції 500 метрів.

У прес-службі НОК України зазначили, що на першій половині дистанції змогли закріпитися на другій позиції, намагалися атакувати лідерів, але не вийшло і в підсумку фінішували другими.

Золото дісталось спортсменкам з Китаю, які обігнали українок на більш ніж 2  секунди з результатом 55.495 секунди. Бронза поїде у Канаду. 

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