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Українці стали рідше помирати від алкогольного отруєння

Аня Мартинюк 06 серпня 2021, 12:58
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Українці стали рідше помирати від алкогольного отруєння

За останні 16 років алкоголь забрав життя 81 тисячі українців.  

 Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 серпня, на відкритій платформі даних  з’явилася інформація про те, що у першому кварталі поточного року від алкогольних отруєнь в Україні вже померло 580 осіб. За останні 16 років - понад 81 тисяча осіб.

«Серед причин смерті, які традиційно пов'язуються з випивкою, більше життів за цей час забрала тільки серцева недостатність - сумарно 85 203 смерті від алкогольної кардіоміопатії», - зазначено в повідомленні.

До слова, у 2020 році 2500 українців померли від випадкових отруєнь алкоголем, передозування.

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