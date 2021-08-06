Українці стали рідше помирати від алкогольного отруєння

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За останні 16 років алкоголь забрав життя 81 тисячі українців.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 6 серпня, на відкритій платформі даних з’явилася інформація про те, що у першому кварталі поточного року від алкогольних отруєнь в Україні вже померло 580 осіб. За останні 16 років - понад 81 тисяча осіб.
«Серед причин смерті, які традиційно пов'язуються з випивкою, більше життів за цей час забрала тільки серцева недостатність - сумарно 85 203 смерті від алкогольної кардіоміопатії», - зазначено в повідомленні.
До слова, у 2020 році 2500 українців померли від випадкових отруєнь алкоголем, передозування.
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