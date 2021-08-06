Перша леді України розповіла про другий президентський термін чоловіка

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Олена Зеленська зауважила, що живе сьогоднішнім днем.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 6 серпня, стало відомо, що дружина президента України Володимира Зеленського, Олена, поділилася думками з приводу другого президентського терміну чоловіка. За її словами, ця тема між нею та чоловіком не обговорюється.
В інтерв’ю журналу «Фокус» вона зазначила, що намагається про це не думати.
«Я живу сьогоднішнім днем, у мене сьогодні багато роботи», - наголосила перша леді.
Нагадаємо, раніше представники фракції «Слуга народу» заявляли, що закликатимуть Володимира Зеленського балотуватися на другий термін.
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