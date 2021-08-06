Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Стало відомо, чи допускатимуть нещеплених від ковіду українців до роботу
  • Спецназ готується до штурму Кабміну, де знаходиться атошник з гранатою
  • Крим і Донбас повернуться додому - Зеленський

Перша леді України розповіла про другий президентський термін чоловіка

Аня Мартинюк 06 серпня 2021, 12:34
Версія для друку
Перша леді України розповіла про другий президентський термін чоловіка

Олена Зеленська зауважила, що живе сьогоднішнім днем. 

 Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 серпня, стало відомо, що дружина президента України Володимира Зеленського, Олена, поділилася думками з приводу другого президентського терміну чоловіка. За її словами, ця тема між нею та чоловіком не обговорюється.

В інтерв’ю журналу «Фокус» вона зазначила, що намагається про це не думати.

«Я живу сьогоднішнім днем, у мене сьогодні багато роботи», - наголосила перша леді.

Нагадаємо, раніше представники фракції «Слуга народу» заявляли, що закликатимуть Володимира Зеленського балотуватися на другий термін.

 

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції