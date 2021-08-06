Перша леді України розповіла про другий президентський термін чоловіка

Аня Мартинюк 06 серпня 2021, 12:34

Олена Зеленська зауважила, що живе сьогоднішнім днем.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 серпня, стало відомо, що дружина президента України Володимира Зеленського, Олена, поділилася думками з приводу другого президентського терміну чоловіка. За її словами, ця тема між нею та чоловіком не обговорюється.

В інтерв’ю журналу «Фокус» вона зазначила, що намагається про це не думати.

«Я живу сьогоднішнім днем, у мене сьогодні багато роботи», - наголосила перша леді.

Нагадаємо, раніше представники фракції «Слуга народу» заявляли, що закликатимуть Володимира Зеленського балотуватися на другий термін.