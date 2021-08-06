Нафтогаз підвищив ціни на газ на серпень

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Підвищення відбулось на 73 копійки.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 6 серпня, стало відомо, що компанія Нафтогаз підвищила ціни на газ на серпень. Так, за кубометр доведеться платити 11,78 грн. Підвищення відбулося на 73 копійки.
Ціна вказана з ПДВ та без плати за доставку газу.
Нагадаємо, компанія Нафтогаз є постачальником «останньої надії». Послугами Нафтогазу користуються понад 600 тисяч клієнтів.
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