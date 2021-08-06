Нафтогаз підвищив ціни на газ на серпень

Аня Мартинюк 06 серпня 2021, 11:58

Підвищення відбулось на 73 копійки.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 серпня, стало відомо, що компанія Нафтогаз підвищила ціни на газ на серпень. Так, за кубометр доведеться платити 11,78 грн. Підвищення відбулося на 73 копійки.

Ціна вказана з ПДВ та без плати за доставку газу.

Нагадаємо, компанія Нафтогаз є постачальником «останньої надії». Послугами Нафтогазу користуються понад 600 тисяч клієнтів.