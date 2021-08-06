Для українських депутатів купили 21 авто Toyota Camry

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За автомобілі заплатили українські платники податків.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 6 серпня, стало відомо, що для ВРУ було закуплено 21 автомобіль Toyota Camry. На них витратили 17,9 млн грн українських платників податків. Тобто один автомобіль обійшовся в 853 тисячі гривень.
Закупівля відбулась через систему ProZorro. Продавцем стало ТОВ Артмотор.
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