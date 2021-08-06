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Для українських депутатів купили 21 авто Toyota Camry

Аня Мартинюк 06 серпня 2021, 11:28
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Для українських депутатів купили 21 авто Toyota Camry

За автомобілі заплатили українські платники податків. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 серпня, стало відомо, що для ВРУ було закуплено 21 автомобіль Toyota Camry. На них витратили 17,9 млн грн українських платників податків. Тобто один автомобіль обійшовся в 853 тисячі гривень.

Закупівля відбулась через систему ProZorro. Продавцем стало ТОВ Артмотор.

 

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