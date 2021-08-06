Пол Маккартні вакцинувався проти коронавірусу

Аня Мартинюк 06 серпня 2021, 10:55

Та закликав інших так зробити.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 серпня, стало відомо, що легендарний британський музикант Пол Маккартні зробив щеплення проти ковіду. Один із засновників The Beatles також закликав фанатів слідувати його прикладу.

На своїй сторінці у соцмережі він також представив знімок з моменту вакцинації. 79-річний виконавець додав текстове повідомлення «Будь крутим. Зроби щеплення».

Співак не уточнив, яку дозу отримав, першу чи другу.