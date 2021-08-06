Пол Маккартні вакцинувався проти коронавірусу

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Та закликав інших так зробити.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 6 серпня, стало відомо, що легендарний британський музикант Пол Маккартні зробив щеплення проти ковіду. Один із засновників The Beatles також закликав фанатів слідувати його прикладу.
На своїй сторінці у соцмережі він також представив знімок з моменту вакцинації. 79-річний виконавець додав текстове повідомлення «Будь крутим. Зроби щеплення».
Співак не уточнив, яку дозу отримав, першу чи другу.
09:27: В Україні зафіксували черговий приріст коронавірусних хворих
08:47: Дженніфер Еністон розкритикували за її рішення відділитися від невакцинованих людей
14:04: Стало відомо, чи допускатимуть нещеплених від ковіду українців до роботу
13:41: Невакциновані американці платитимуть більше за страховку
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