Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Стало відомо, чи допускатимуть нещеплених від ковіду українців до роботу
  • Спецназ готується до штурму Кабміну, де знаходиться атошник з гранатою
  • Крим і Донбас повернуться додому - Зеленський

В аеропорту Львова вакцинуватимуть від коронавірусу

Аня Мартинюк 06 серпня 2021, 10:11
Версія для друку
В аеропорту Львова вакцинуватимуть від коронавірусу

Аеропорт став центром вакцинації від ковіду.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 серпня, стало відомо, що в Міжнародному аеропорту Львів імені Данила Галицького почали вакцинувати пасажирів, які збираються здійснити поїздку за кордон. Центр вакцинації працюватиме цілодобово.

Мандрівники отримуватимуть вакцини Pfizer і CoronaVac. За даними Львівської ОДА, у Львівській області функціонує 17 центрів вакцинації від коронавірусу. Всього в Україні функціонує майже 200 центрів вакцинації.

 

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції