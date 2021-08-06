В аеропорту Львова вакцинуватимуть від коронавірусу

Аня Мартинюк 06 серпня 2021, 10:11

Аеропорт став центром вакцинації від ковіду.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 серпня, стало відомо, що в Міжнародному аеропорту Львів імені Данила Галицького почали вакцинувати пасажирів, які збираються здійснити поїздку за кордон. Центр вакцинації працюватиме цілодобово.

Мандрівники отримуватимуть вакцини Pfizer і CoronaVac. За даними Львівської ОДА, у Львівській області функціонує 17 центрів вакцинації від коронавірусу. Всього в Україні функціонує майже 200 центрів вакцинації.