В аеропорту Львова вакцинуватимуть від коронавірусу

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Аеропорт став центром вакцинації від ковіду.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 6 серпня, стало відомо, що в Міжнародному аеропорту Львів імені Данила Галицького почали вакцинувати пасажирів, які збираються здійснити поїздку за кордон. Центр вакцинації працюватиме цілодобово.
Мандрівники отримуватимуть вакцини Pfizer і CoronaVac. За даними Львівської ОДА, у Львівській області функціонує 17 центрів вакцинації від коронавірусу. Всього в Україні функціонує майже 200 центрів вакцинації.
09:27: В Україні зафіксували черговий приріст коронавірусних хворих
08:47: Дженніфер Еністон розкритикували за її рішення відділитися від невакцинованих людей
14:04: Стало відомо, чи допускатимуть нещеплених від ковіду українців до роботу
13:41: Невакциновані американці платитимуть більше за страховку
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