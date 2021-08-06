В Україні зафіксували черговий приріст коронавірусних хворих

Аня Мартинюк 06 серпня 2021, 09:27

Вже другий день поспіль кількість коронавірусних хворих більше тисячі.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 серпня, у прес-службі МОЗ повідомили, що за минулу добу в Україні коронавірусних хворих побільшало на 1 081 людину. Серед нових заражених 74 дитини і 32 медичних працівника.

4 серпня в Україні фіксували 1 052 нових випадків зараження.

5 серпня в Україні зафіксували 16 смертей від коронавірусу. За даними прес-служби Міністерства охорони здоров'я України, одужали за останню добу 478 осіб. В Херсонській та Одеській області найбільше нових хворих - 95 та 95 пацієнти відповідно.