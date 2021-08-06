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Вже другий день поспіль кількість коронавірусних хворих більше тисячі.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 6 серпня, у прес-службі МОЗ повідомили, що за минулу добу в Україні коронавірусних хворих побільшало на 1 081 людину. Серед нових заражених 74 дитини і 32 медичних працівника.
4 серпня в Україні фіксували 1 052 нових випадків зараження.
5 серпня в Україні зафіксували 16 смертей від коронавірусу. За даними прес-служби Міністерства охорони здоров'я України, одужали за останню добу 478 осіб. В Херсонській та Одеській області найбільше нових хворих - 95 та 95 пацієнти відповідно.
09:27: В Україні зафіксували черговий приріст коронавірусних хворих
08:47: Дженніфер Еністон розкритикували за її рішення відділитися від невакцинованих людей
14:04: Стало відомо, чи допускатимуть нещеплених від ковіду українців до роботу
13:41: Невакциновані американці платитимуть більше за страховку
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