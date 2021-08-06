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Зірка кіно наполягає на важливості вакцинації проти COVID-19.
Новину передає «Преса України».
52 -річна зірка серіалу «Друзів» Дженніфер Еністон була піддана критиці після того, як вона заявила, що перервала зв'язки з кількома людьми у своєму оточенні. А саме через те, що вони не зробили щеплення від коронавірусу або ж просто не розказали, вакциновані чи ні.
В результаті в Мережі розкритикували Дженніфер Еністон. Остання вирішила відповісти їм у Instagram Story. Акторка зазначила, що навіть вакциновані люди можуть заразитися від невакцинованих.
«Я можу трохи захворіти, але мене не госпіталізують і я не помру», - додала вона.
Дженніфер Еністон додала, що дбати треба не лише про себе, а й про інших. Вона також зауважила, що «те, що не вбиває нас, мутує і намагається знову».
09:27: В Україні зафіксували черговий приріст коронавірусних хворих
08:47: Дженніфер Еністон розкритикували за її рішення відділитися від невакцинованих людей
14:04: Стало відомо, чи допускатимуть нещеплених від ковіду українців до роботу
13:41: Невакциновані американці платитимуть більше за страховку
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