Дженніфер Еністон розкритикували за її рішення відділитися від невакцинованих людей

Аня Мартинюк 06 серпня 2021, 08:47

Зірка кіно наполягає на важливості вакцинації проти COVID-19.

Новину передає «Преса України».

52 -річна зірка серіалу «Друзів» Дженніфер Еністон була піддана критиці після того, як вона заявила, що перервала зв'язки з кількома людьми у своєму оточенні. А саме через те, що вони не зробили щеплення від коронавірусу або ж просто не розказали, вакциновані чи ні.

В результаті в Мережі розкритикували Дженніфер Еністон. Остання вирішила відповісти їм у Instagram Story. Акторка зазначила, що навіть вакциновані люди можуть заразитися від невакцинованих.

«Я можу трохи захворіти, але мене не госпіталізують і я не помру», - додала вона.

Дженніфер Еністон додала, що дбати треба не лише про себе, а й про інших. Вона також зауважила, що «те, що не вбиває нас, мутує і намагається знову».