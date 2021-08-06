Ефективність вакцини Moderna виявилась 93%

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Виробники наполягають на вакцинуванні третьою дозою.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 6 серпня, стало відомо, що виробники вакцини Moderna заявили про 93% ефективності препарату від коронавірусу, а саме через півроку після другої дози щеплення. Попри це у компанії наполягають на введені людям третьої дози перед зимовим сезоном.
До слова, раніше американська компанія Moderna Inc. Заявляла про ефективність своєї вакцини на 94%. Варто зазначити також, що виробники вакцини Pfizer/BioNTech також виступають за третю дозу препарату від коронавірусної інфекції.
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