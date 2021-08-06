Співробітники «Укрпошти» носитимуть пістолети

Аня Мартинюк 06 серпня 2021, 07:32

На це витратять мільйони гривень.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 серпня, стало відомо, що компанія «Укрпошта» закупить 1,444 тисяч одиниць пістолетів "Форт-17" калібру 9 мм "Макаров". На цю ціль буде витрачено 13,6 млн гривень до 2022 року. Про це свідчать дані ProZorro.

Так, ціна за один пістолет складе 9,4 тисячі гривень. Продасть «Укрпошті» зброю державне науково-виробниче об'єднання "Форт".

Також «Укрпошта» купить 1,850 тисяч комплектів кобури для пістолетів, ременів брючних, шнурів страхувальних пістолетних. Однак уже у ФОП Глядацкого Віталія. ФОП заробить 632,7 тисячі гривень.