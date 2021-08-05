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Стало відомо, чи допускатимуть нещеплених від ковіду українців до роботу

Аня Мартинюк 05 серпня 2021, 14:04
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Стало відомо, чи допускатимуть нещеплених від ковіду українців до роботу

Це питання легко скоригують. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 5 серпня, у прес-службі МОЗ розповіли, чи варто перейматися українцям, які не будуть вакцинуватися від коронавірусу. А саме за право продовжувати працювати. 

Головний санітарний лікар України Ігор Кузин зауважив, що поки немає юридичних підстав не допускати до роботи людей, які не вакциновані проти коронавірусу. Він додав, що у «зеленій» карантинній зоні працюватимуть всі школи і садки, де вакциновані 80% працівників.

 

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