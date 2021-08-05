Стало відомо, чи допускатимуть нещеплених від ковіду українців до роботу

Аня Мартинюк 05 серпня 2021, 14:04

Це питання легко скоригують.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 5 серпня, у прес-службі МОЗ розповіли, чи варто перейматися українцям, які не будуть вакцинуватися від коронавірусу. А саме за право продовжувати працювати.

Головний санітарний лікар України Ігор Кузин зауважив, що поки немає юридичних підстав не допускати до роботи людей, які не вакциновані проти коронавірусу. Він додав, що у «зеленій» карантинній зоні працюватимуть всі школи і садки, де вакциновані 80% працівників.