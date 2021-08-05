Невакциновані американці платитимуть більше за страховку

Аня Мартинюк 05 серпня 2021, 13:41

А вакциновані отримуватимуть подарунки.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 5 серпня, стало відомо, що в США продовжують проводити страйки проти ковід-вакцинації. В результаті рівень вакцинації від Covid-19 становить близько 60 відсотків для людей віком від 12 років. Цього недостатньо для того, щоб досягти так званого колективного імунітету.

В результаті деякі страхові компанії вважають поведінку людей, які не вакцинуються, ризикованою. Тому вони вирішили підняти вартість страховки для таких людей. Як раніше було введене правило про те, що страховики можуть стягувати з курців до 50 відсотків більше, ніж ті, що не палять, за деякі види медичних планів.

До слова, у США деякі приватні страхові компанії пропонують людям, які отримали вакцину, кредит на оплату їх медичних внесків або подарункових карток та призів, відповідно до американського Плану медичного страхування.