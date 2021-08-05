Житель Житомирщини закопав крадений мотоцикл

Аня Мартинюк 05 серпня 2021, 13:10

Навіщо так зробив – невідомо.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 5 серпня, стало відомо, що на Житомирщині чоловік вкрав і закопав мотоцикл Lonkin 250 у своєму дворі. У прес-службі поліції регіону зазначили, що повідомлення про викрадення авто повідомив власник транспортного засобу 3 серпня.

«Чоловік розповів, що транспортний засіб перебував у дворі його будинку, звідки вночі зник. Поліцейські запідозрили в скоєнні правопорушення місцевого жителя, який раніше вже був засуджений за майнові злочини», - зазначено в повідомленні.

Зловмисником виявився 41-річний чоловік.

«Ми вперше зіткнулися з таким дивним і трудомістким способом приховування викраденого. Попередньо, яму глибиною близько двох метрів чоловік викопав ту ж ніч. А ось чому прийняв таке рішення, зрозумілої відповіді отримати не вдалося», - прокоментував подію начальник відділення поліції №2 Ігор Григоришин.

Наразі встановлюються всі обставини події. Зловмиснику загрожує тюремний термін від 3 до 5 років.