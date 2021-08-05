Житель Житомирщини закопав крадений мотоцикл

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Навіщо так зробив – невідомо.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 5 серпня, стало відомо, що на Житомирщині чоловік вкрав і закопав мотоцикл Lonkin 250 у своєму дворі. У прес-службі поліції регіону зазначили, що повідомлення про викрадення авто повідомив власник транспортного засобу 3 серпня.
«Чоловік розповів, що транспортний засіб перебував у дворі його будинку, звідки вночі зник. Поліцейські запідозрили в скоєнні правопорушення місцевого жителя, який раніше вже був засуджений за майнові злочини», - зазначено в повідомленні.
Зловмисником виявився 41-річний чоловік.
«Ми вперше зіткнулися з таким дивним і трудомістким способом приховування викраденого. Попередньо, яму глибиною близько двох метрів чоловік викопав ту ж ніч. А ось чому прийняв таке рішення, зрозумілої відповіді отримати не вдалося», - прокоментував подію начальник відділення поліції №2 Ігор Григоришин.
Наразі встановлюються всі обставини події. Зловмиснику загрожує тюремний термін від 3 до 5 років.
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