Локдауну в Україні не буде

Аня Мартинюк 05 серпня 2021, 12:26

Про це заявив Ігор Кузин.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 5 серпня, стало відомо, що у МОЗ не планують вводити тотальний локдаун. Відповідну заяву зробив головний санітарний лікар нашої країни Ігор Кузин. Виступаючи в ефірі «Українського радіо» він зазначив, що окремі обмеження все ж будуть введені в регіонах, де збільшується кількість хворих.

Ігор Кузин запевнив, що наразі ситуація з коронавірусом стабільна. Нагадаємо, у Києві стартувала підготовка до локдауну. З 10 серпня у столиці можна буде подати заявку для отримання спецпропуски для проїзду в громадському транспорті.