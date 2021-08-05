Локдауну в Україні не буде

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Про це заявив Ігор Кузин.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 5 серпня, стало відомо, що у МОЗ не планують вводити тотальний локдаун. Відповідну заяву зробив головний санітарний лікар нашої країни Ігор Кузин. Виступаючи в ефірі «Українського радіо» він зазначив, що окремі обмеження все ж будуть введені в регіонах, де збільшується кількість хворих.
Ігор Кузин запевнив, що наразі ситуація з коронавірусом стабільна. Нагадаємо, у Києві стартувала підготовка до локдауну. З 10 серпня у столиці можна буде подати заявку для отримання спецпропуски для проїзду в громадському транспорті.
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13:41: Невакциновані американці платитимуть більше за страховку
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