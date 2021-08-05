У Києві підліток хотів стрибнути з 16 поверху

Аня Мартинюк 05 серпня 2021, 11:47

Через сварку вдома.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 5 серпня, стало відомо, що у Києві підліток намагався вчинити самогубство. Хлопець забрався на дах шістнадцятиповерхівки. У прес-службі МВС України зазначили, що про людину на даху поліції повідомили очевидці.

На щастя, працівники поліції врятували хлопця від суїциду. Спочатку він не хотів спілкуватися з поліцейськими, однак в результаті діалог таки відбувся. Він повідомив правоохоронцям, що вирішив вкоротити віку через сімейну сварку. Також він зазначив, що не ночував дома і не знає, що робити далі.

Наразі ним займаються інспектори ювенальної превенції.