В Україні понад тисяча нових коронавріусних хворих

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Стало відомо, де найбільше нових хворих.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 5 серпня, стало відомо, що за минулу добу в Україні виявили 1 052 людини з ковідом. Серед них 81 дитина і 37 медичних працівників. На жаль, медики зафіксували 25 смертей від коронавірусу.
У прес-службі Міністерства охорони здоров'я України зазначили, що за останню добу 542 людини одужали.
«Найбільша кількість випадків зараження за минулу добу виявлено в Одеській області (75 осіб), Запорізької області (62), Харківській області (59), і Вінницькій області (57 осіб)», - йдеться в повідомленні.
У Києві виявили 187 нових випадків зараження.
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