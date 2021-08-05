В Україні понад тисяча нових коронавріусних хворих

Аня Мартинюк 05 серпня 2021, 11:09

Стало відомо, де найбільше нових хворих.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 5 серпня, стало відомо, що за минулу добу в Україні виявили 1 052 людини з ковідом. Серед них 81 дитина і 37 медичних працівників. На жаль, медики зафіксували 25 смертей від коронавірусу.

У прес-службі Міністерства охорони здоров'я України зазначили, що за останню добу 542 людини одужали.

«Найбільша кількість випадків зараження за минулу добу виявлено в Одеській області (75 осіб), Запорізької області (62), Харківській області (59), і Вінницькій області (57 осіб)», - йдеться в повідомленні.

У Києві виявили 187 нових випадків зараження.