Помер колишній прем'єр-міністр України

Аня Мартинюк 05 серпня 2021, 10:36

Євгену Марчуку було 80 років.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 5 серпня, пішов з життя колишній прем'єр-міністр України, перший голова Служби безпеки (СБУ), міністр оборони України, секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) України Євген Марчук. Йому було 80 років.

Про це повідомила дружина Марчука Лариса Івшина.

«Чорний день ... помер ЄК (Євген Кирилович) ... Зупинилося серце», - зазначила вона в соцмережах.

Нагадаємо, Євген Марчук очолював СБУ з 1991 по 1994 рік, з 1995 по 1996 рік був прем'єр-міністром України.