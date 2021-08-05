Помер колишній прем'єр-міністр України

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Євгену Марчуку було 80 років.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 5 серпня, пішов з життя колишній прем'єр-міністр України, перший голова Служби безпеки (СБУ), міністр оборони України, секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) України Євген Марчук. Йому було 80 років.
Про це повідомила дружина Марчука Лариса Івшина.
«Чорний день ... помер ЄК (Євген Кирилович) ... Зупинилося серце», - зазначила вона в соцмережах.
Нагадаємо, Євген Марчук очолював СБУ з 1991 по 1994 рік, з 1995 по 1996 рік був прем'єр-міністром України.
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