Україна здобула ще одну медаль на Олімпіаді

Аня Мартинюк 05 серпня 2021, 08:33

Бронзу взяла Людмила Лузан.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 5 серпня, стало відомо, що на Олімпійських іграх в Токіо 24-річна українська спортсменка Людмила Лузан фінішувала третьою на дистанції в 200 метрів на каное-одиночці. Це означає, що їй дісталась бронзова медаль.

У прес-службі Федерації каное України зазначили, що українка довго йшла до такого результату. Сама спортсменка зазначила, що не може повірити в те, що стала призеркою Олімпійських ігор в Токіо. Медаль вона присвятила мамі.

До слова, Людмила Лузан може завоювати перемогу на дистанції 500 метрів на каное-двійці.