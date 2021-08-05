Україна здобула ще одну медаль на Олімпіаді

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Бронзу взяла Людмила Лузан.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 5 серпня, стало відомо, що на Олімпійських іграх в Токіо 24-річна українська спортсменка Людмила Лузан фінішувала третьою на дистанції в 200 метрів на каное-одиночці. Це означає, що їй дісталась бронзова медаль.
У прес-службі Федерації каное України зазначили, що українка довго йшла до такого результату. Сама спортсменка зазначила, що не може повірити в те, що стала призеркою Олімпійських ігор в Токіо. Медаль вона присвятила мамі.
До слова, Людмила Лузан може завоювати перемогу на дистанції 500 метрів на каное-двійці.
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