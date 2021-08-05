Переваги використання металевих конструкцій в будівництві

zmxn 04 серпня 2021, 08:19

Металевими конструкціями прийнято називати різні деталі, пристосування та механізми з металевих сплавів. У будівництві використовуються як несучі будівельні елементи, каркаси споруд.

Металоконструкції у будівництві

Металоконструкції в будівництві використовувалися здавна: до 20-го століття це були в основному чавунні конструкції, зараз залежно від призначення використовуються переважно сталеві та алюмінієві.

Без металевих конструкцій не обходиться спорудження мостів, каркасів залізобетонних основ для будівництва, опор ліній електропередачі.

В яких випадках без металоконструкцій не обійтись

Використання металоконструкцій цікавить будівельників з двох причин:

Надійність споруд.

Швидкість зведення споруди.

Так чи інакше металеві конструкції використовуються сьогодні практично в усіх крупних спорудах, навіть виготовлених не на металевих каркасах, оскільки залізобетонні плити, без яких рідко обходяться при будівництві, виготовляються з використанням металевої арматури. Та в ряді випадків необхідні металоконструкції, спроектовані саме для конкретної споруди і використовувані як її каркас. В таких випадках проектування металоконструкцій відбувається в рамках конкретного будівництва.

Такі металоконструкції виготовляються з міцного сплаву, враховуючи очікуване навантаженні на майбутню споруду, та надійно забезпечують її міцність. Вони необхідні в сучасних будівлях с великими прольотами та просторими приміщеннями. Саме завдяки металоконструкціям дизайнери можуть не обмежувати свою фантазію, пропонуючи замовникові справжні шедеври.

Другий аргумент на користь використання металевих конструкцій – швидкість зведення споруд. Якщо треба забезпечити швидке будівництво – будівлі на готових каркасах найкращий варіант, який забезпечить і надійність споруди, і швидку її появу.

У чому переваги

В ряді випадків, де можна використати і металеві, і дерев’яні основи чи інші рішення, все одно обирають металеві, враховуючи їх переваги:

Поєднання легкості та міцності.

Надійність споруди.

Газо- і водонепроникність.

Простота при ремонтах.

Високий терміт експлуатації споруди.

Усі ці переваги будуть гарантованими, якщо врахувати особливості використання та слабкі сторони металевих конструкцій – забезпечили захист від корозії, застосувати в будівлі вогнестійке облицювання, не економити на проектуванні, особливо на оцінці деформації та підборі оптимального матеріалу металевої конструкції.