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Переваги використання металевих конструкцій в будівництві

zmxn 04 серпня 2021, 08:19
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Металевими конструкціями прийнято називати різні деталі, пристосування та механізми з металевих сплавів. У будівництві використовуються як несучі будівельні елементи, каркаси споруд.

Металоконструкції у будівництві

Металоконструкції в будівництві використовувалися здавна: до 20-го століття це були в основному чавунні конструкції, зараз залежно від призначення використовуються переважно сталеві та алюмінієві.

Без металевих конструкцій не обходиться спорудження мостів, каркасів залізобетонних основ для будівництва, опор ліній електропередачі.

В яких випадках без металоконструкцій не обійтись

Використання металоконструкцій цікавить будівельників з двох причин:

  • Надійність споруд.
  • Швидкість зведення споруди.

Так чи інакше металеві конструкції використовуються сьогодні практично в усіх крупних спорудах, навіть виготовлених не на металевих каркасах, оскільки залізобетонні плити, без яких рідко обходяться при будівництві, виготовляються з використанням металевої арматури. Та в ряді випадків необхідні металоконструкції, спроектовані саме для конкретної споруди і використовувані як її каркас. В таких випадках проектування металоконструкцій відбувається в рамках конкретного будівництва.

Такі металоконструкції виготовляються з міцного сплаву, враховуючи очікуване навантаженні на майбутню споруду, та надійно забезпечують її міцність. Вони необхідні в сучасних будівлях с великими прольотами та просторими приміщеннями. Саме завдяки металоконструкціям дизайнери можуть не обмежувати свою фантазію, пропонуючи замовникові справжні шедеври.

Другий аргумент на користь використання металевих конструкцій – швидкість зведення споруд. Якщо треба забезпечити швидке будівництво – будівлі на готових каркасах найкращий варіант, який забезпечить і надійність споруди, і швидку її появу.

У чому переваги

В ряді випадків, де можна використати і металеві, і дерев’яні основи чи інші рішення, все одно обирають металеві, враховуючи їх переваги:

  • Поєднання легкості та міцності.
  • Надійність споруди.
  • Газо- і водонепроникність.
  • Простота при ремонтах.
  • Високий терміт експлуатації споруди.

Усі ці переваги будуть гарантованими, якщо врахувати особливості використання та слабкі сторони металевих конструкцій – забезпечили захист від корозії, застосувати в будівлі вогнестійке облицювання, не економити на проектуванні, особливо на оцінці деформації та підборі оптимального матеріалу металевої конструкції.

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