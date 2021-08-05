Має орден за мужність: У Києві затримали терориста з гранатою 11:54
Спецназ готується до штурму Кабміну, де знаходиться атошник з гранатою 11:16
Переваги використання металевих конструкцій в будівництві 08:19
Тихановська висловила співчуття рідним повішеного Шишова 12:44
Суд розпорядився встановити, як колишня дружина Джонні Депа «пожертвувала» $7 млн 11:26
Металевими конструкціями прийнято називати різні деталі, пристосування та механізми з металевих сплавів. У будівництві використовуються як несучі будівельні елементи, каркаси споруд.
Металоконструкції в будівництві використовувалися здавна: до 20-го століття це були в основному чавунні конструкції, зараз залежно від призначення використовуються переважно сталеві та алюмінієві.
Без металевих конструкцій не обходиться спорудження мостів, каркасів залізобетонних основ для будівництва, опор ліній електропередачі.
Використання металоконструкцій цікавить будівельників з двох причин:
Так чи інакше металеві конструкції використовуються сьогодні практично в усіх крупних спорудах, навіть виготовлених не на металевих каркасах, оскільки залізобетонні плити, без яких рідко обходяться при будівництві, виготовляються з використанням металевої арматури. Та в ряді випадків необхідні металоконструкції, спроектовані саме для конкретної споруди і використовувані як її каркас. В таких випадках проектування металоконструкцій відбувається в рамках конкретного будівництва.
Такі металоконструкції виготовляються з міцного сплаву, враховуючи очікуване навантаженні на майбутню споруду, та надійно забезпечують її міцність. Вони необхідні в сучасних будівлях с великими прольотами та просторими приміщеннями. Саме завдяки металоконструкціям дизайнери можуть не обмежувати свою фантазію, пропонуючи замовникові справжні шедеври.
Другий аргумент на користь використання металевих конструкцій – швидкість зведення споруд. Якщо треба забезпечити швидке будівництво – будівлі на готових каркасах найкращий варіант, який забезпечить і надійність споруди, і швидку її появу.
В ряді випадків, де можна використати і металеві, і дерев’яні основи чи інші рішення, все одно обирають металеві, враховуючи їх переваги:
Усі ці переваги будуть гарантованими, якщо врахувати особливості використання та слабкі сторони металевих конструкцій – забезпечили захист від корозії, застосувати в будівлі вогнестійке облицювання, не економити на проектуванні, особливо на оцінці деформації та підборі оптимального матеріалу металевої конструкції.
12:57: В Україну прибуло півмільйона доз вакцини AstraZeneca
11:54: Має орден за мужність: У Києві затримали терориста з гранатою
11:16: Спецназ готується до штурму Кабміну, де знаходиться атошник з гранатою
08:19: Переваги використання металевих конструкцій в будівництві
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.