В Україну прибуло півмільйона доз вакцини AstraZeneca

Аня Мартинюк 04 серпня 2021, 12:57

Стало відомо, між ким її розприділять.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 4 серпня, стало відомо, що в Україну з Данії прибуло півмільйона доз вакцини AstraZeneca. Якщо точніше, то 509 400 доз, отриманих в рамках програми COVAX.

У прес-служба українського офісу ЮНІСЕФ зазначили, що Копенгаген має намір передати різним державам три мільйони доз препаратів від коронавірусної інфекції до кінця поточного року.

Відомо, що свіжу партію AstraZeneca будуть вводити українцям, які очікують на другу дозу вакцини.