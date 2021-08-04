В Україні майже тисяча нових коронавірусних хворих

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На жаль, побільшало летальних випадків.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 4 серпня, стало відомо, що за минулу добу в Україні виявили 984 нових випадки зараження на коронавірусну інфекцію. За даними прес-служби МОЗ, за добу померли 43 пацієнти, одужали 570 осіб.
«Вчора протестували методом ПЛР - 22 533 особи, методом ІФА - 8064 особи, експрес-тестами - 16 845 чоловік», - йдеться в повідомленні.
Найбільша кількість нових хворих була виявлена в Києві – 236 осіб, Донецькій області – 91 людина, Харківській області – 75 осіб, Херсонській області – 71 людина, Дніпропетровській області – 64 людини.
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