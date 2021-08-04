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Про це розповіли очевидці.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 4 серпня, стало відомо, що атошника Володимира Прохнича, який увірвався у будівлю Кабміну з гранатою, затримали. Про це розповіли очевидці на місці події.
Як відомо, чоловік 1978 року народження взяв заручників близько 10:00 години. Встановлено, що він є ветераном добровольчого батальйону "Айдар", у минулому чоловік переніс контузію.
За попередніми даними, чоловік міг піти на такий вчинок через нервовий зрив після служби в АТО. У 2015 році Петро Порошенко вручив йому орден "За мужність" 3 ступеня.
11:54: Має орден за мужність: У Києві затримали терориста з гранатою
11:16: Спецназ готується до штурму Кабміну, де знаходиться атошник з гранатою
12:44: Тихановська висловила співчуття рідним повішеного Шишова
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