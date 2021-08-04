Має орден за мужність: У Києві затримали терориста з гранатою

Аня Мартинюк 04 серпня 2021, 11:54

Про це розповіли очевидці.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 4 серпня, стало відомо, що атошника Володимира Прохнича, який увірвався у будівлю Кабміну з гранатою, затримали. Про це розповіли очевидці на місці події.

Як відомо, чоловік 1978 року народження взяв заручників близько 10:00 години. Встановлено, що він є ветераном добровольчого батальйону "Айдар", у минулому чоловік переніс контузію.

За попередніми даними, чоловік міг піти на такий вчинок через нервовий зрив після служби в АТО. У 2015 році Петро Порошенко вручив йому орден "За мужність" 3 ступеня.