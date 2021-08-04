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Спецназ готується до штурму Кабміну, де знаходиться атошник з гранатою

Аня Мартинюк 04 серпня 2021, 11:16
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Спецназ готується до штурму Кабміну, де знаходиться атошник з гранатою

З'явилися перші дані про зловмисника.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 4 серпня, стало відомо, що в будівлю Кабміну увірвався чоловік з гранатою на ім'я Володимир Прохнич, він взяв заручників. Встановлено, що він служив в АТО, був добровольчого батальйону «Айдар», у минулому він переніс контузію.

Також журналісти дізналися, що на подію штурмом збирається відреагувати спецназ. Серед передбачуваних причин вчинку називають нервовий зрив.

Варто зазначити, що через дві години має відбутися засідання уряду.

 

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