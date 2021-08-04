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З'явилися перші дані про зловмисника.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 4 серпня, стало відомо, що в будівлю Кабміну увірвався чоловік з гранатою на ім'я Володимир Прохнич, він взяв заручників. Встановлено, що він служив в АТО, був добровольчого батальйону «Айдар», у минулому він переніс контузію.
Також журналісти дізналися, що на подію штурмом збирається відреагувати спецназ. Серед передбачуваних причин вчинку називають нервовий зрив.
Варто зазначити, що через дві години має відбутися засідання уряду.
11:54: Має орден за мужність: У Києві затримали терориста з гранатою
11:16: Спецназ готується до штурму Кабміну, де знаходиться атошник з гранатою
12:44: Тихановська висловила співчуття рідним повішеного Шишова
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