Какие часы лучше: механические или кварцевые?

zmxn 03 серпня 2021, 10:25

Наручные часы – традиционный аксессуар для людей, ценящих время и красивые вещи. Современные линейки устройств позволяют выбрать модель под любой стиль в любом ценовом сегменте. По ассортименту сайта часового магазина https://attributetime.ua/ru/171-kvarcevye-chasy легко убедиться, что распространёнными на рынке являются механические и кварцевые часы. Что лучше – механика или кварц?

Чем отличаются механические и кварцевые механизмы

Энергию системе шестерёнкам внутри механических часов передаёт сжатая пружина. У этих традиционных систем есть уже свои сложившиеся форматы механизмов и взаимного расположения деталей, которые называются калибрами.

В кварцевых аксессуарах применяется химический источник питания в виде батарейки или компактного аккумулятора. Ток поступает на кристалл кварца, вызывая его колебания. Этими импульсами питается небольшой электродвигатель, перемещающий стрелки.

Кварцевые часы: достоинства и недостатки

Преимущества этой технологии, реализованной в 70-е годы прошлого века, позволили кварцевым аксессуарам уверенно обогнать механику в мировых продажах. Также эти модели широко представлены в ассортименте расположенного в Киеве специализированного магазина «Attribute Time».

Кварцевые модели отличаются от механики:

точностью, а вернее низкой погрешностью хода – до 20 секунд в месяц, а у некоторых моделей она составляет 5 секунд в год;

наличием дополнительных функций – от будильника до компасов и альтметров;

более низкой стоимостью при прочих равных за счёт высокой автоматизации производства;

разнообразием дизайна корпусов;

отсутствием необходимости в подзаводе, нужно только менять батарейку.

Смена источника питания – единственный дешёвый способ ремонта часов. Так как поломка кварцевого механизма означает, как правило, необходимость его полной замены. И в этом случае имеет смысл купить новые часы, которые обойдутся ненамного дороже.

Механические часы: достоинства и недостатки

Преимущества механики известны и проверены столетиями массового использования:

механические часы служат дольше кварцевых за счёт прочности выполненных из металла деталей механизма;

они ремонтопригодны практически для любой мастерской;

такие наручные устройства представлены буквально во всех ценовых категориях, а совершенствование механизма позволило немного расширить их функции.

Воздействие внешних сил приводит к необходимости регулярной корректировки из-за возникающей погрешности хода. Сегодня выпускаются часы с запасом хода от 36 до 42 часов работы, что фактически обозначает промежутки, необходимые для регулярного подзавода.

Эти недостатки нивелируются в моделях с автоподзаводом пружины. Но нужно учесть, что точность хода обеспечивается фактически вашей энергией – при активном ношении в течение 8-10 часов в сутки.

Настоящим прорывом в механике стало создание часов-кинетиков. Они заводятся благодаря незначительным гравитационным колебаниям при ношении часов и не нуждаются в регулировке. Такие модели весьма дорогостоящи и выпускаются в премиальных линейках известных брендов.

При этом механические устройства существенно тяжелее своих кварцевых собратьев по массе изделия. Они дороже в сопоставимых сегментах, так как при их производстве велика доля ручного труда.

Механика лучше подходит для повседневного ношения в обычных условиях. Если вы ищете часы для спорта или экстремальных путешествий, стоит присмотреться к кварцевым моделям в противоударных и водонепроницаемых корпусах.

В Киеве в магазине «Attribute Time» представлена широчайшая коллекция брендов различных ценовых категорий. У нас вы легко найдёте подходящую модель для ребёнка, подростка или мужчины, девушки или женщины, часы для спортивных развлечений и экстремальных путешествий. Вы можете заказать доставку в любой населённый пункт. Наручные часы – полезный и стильный аксессуар и отличный презент.