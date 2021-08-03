Какие часы лучше: механические или кварцевые?

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Наручные часы – традиционный аксессуар для людей, ценящих время и красивые вещи. Современные линейки устройств позволяют выбрать модель под любой стиль в любом ценовом сегменте. По ассортименту сайта часового магазина https://attributetime.ua/ru/171-kvarcevye-chasy легко убедиться, что распространёнными на рынке являются механические и кварцевые часы. Что лучше – механика или кварц?
Энергию системе шестерёнкам внутри механических часов передаёт сжатая пружина. У этих традиционных систем есть уже свои сложившиеся форматы механизмов и взаимного расположения деталей, которые называются калибрами.
В кварцевых аксессуарах применяется химический источник питания в виде батарейки или компактного аккумулятора. Ток поступает на кристалл кварца, вызывая его колебания. Этими импульсами питается небольшой электродвигатель, перемещающий стрелки.
Преимущества этой технологии, реализованной в 70-е годы прошлого века, позволили кварцевым аксессуарам уверенно обогнать механику в мировых продажах. Также эти модели широко представлены в ассортименте расположенного в Киеве специализированного магазина «Attribute Time».
Кварцевые модели отличаются от механики:
Смена источника питания – единственный дешёвый способ ремонта часов. Так как поломка кварцевого механизма означает, как правило, необходимость его полной замены. И в этом случае имеет смысл купить новые часы, которые обойдутся ненамного дороже.
Преимущества механики известны и проверены столетиями массового использования:
Воздействие внешних сил приводит к необходимости регулярной корректировки из-за возникающей погрешности хода. Сегодня выпускаются часы с запасом хода от 36 до 42 часов работы, что фактически обозначает промежутки, необходимые для регулярного подзавода.
Эти недостатки нивелируются в моделях с автоподзаводом пружины. Но нужно учесть, что точность хода обеспечивается фактически вашей энергией – при активном ношении в течение 8-10 часов в сутки.
Настоящим прорывом в механике стало создание часов-кинетиков. Они заводятся благодаря незначительным гравитационным колебаниям при ношении часов и не нуждаются в регулировке. Такие модели весьма дорогостоящи и выпускаются в премиальных линейках известных брендов.
При этом механические устройства существенно тяжелее своих кварцевых собратьев по массе изделия. Они дороже в сопоставимых сегментах, так как при их производстве велика доля ручного труда.
Механика лучше подходит для повседневного ношения в обычных условиях. Если вы ищете часы для спорта или экстремальных путешествий, стоит присмотреться к кварцевым моделям в противоударных и водонепроницаемых корпусах.
В Киеве в магазине «Attribute Time» представлена широчайшая коллекция брендов различных ценовых категорий. У нас вы легко найдёте подходящую модель для ребёнка, подростка или мужчины, девушки или женщины, часы для спортивных развлечений и экстремальных путешествий. Вы можете заказать доставку в любой населённый пункт. Наручные часы – полезный и стильный аксессуар и отличный презент.
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