Qatar Airways збільшує кількість рейсів в Україну

Аня Мартинюк 03 серпня 2021, 13:57

Українці зможуть частіше літати в Доху.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 серпня, стало відомо, що авіакомпанія Qatar Airways збільшить загальну частоту польотів в Київ. А саме з Дохи. Так, мандрівники зможуть скористатися маршрутом Доха – Київ 10 разів на тиждень замість 7.

Рейси виконуватиме середньомагістральний літак Airbus A320 з 12 місцями в бізнес-класі і 120 кріслами в економ-класі.

Нагадаємо, за даними британської фірми Skytrax, Qatar Airways є найкращою у світі авіакомпанією за підсумками 2019 року.