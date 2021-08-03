Qatar Airways збільшує кількість рейсів в Україну

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Українці зможуть частіше літати в Доху.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 3 серпня, стало відомо, що авіакомпанія Qatar Airways збільшить загальну частоту польотів в Київ. А саме з Дохи. Так, мандрівники зможуть скористатися маршрутом Доха – Київ 10 разів на тиждень замість 7.
Рейси виконуватиме середньомагістральний літак Airbus A320 з 12 місцями в бізнес-класі і 120 кріслами в економ-класі.
Нагадаємо, за даними британської фірми Skytrax, Qatar Airways є найкращою у світі авіакомпанією за підсумками 2019 року.
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