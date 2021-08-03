Нова пошта співпрацюватиме з Western Union

Аня Мартинюк 03 серпня 2021, 13:40

Українці можуть здійснювати грошові перекази у національній валюті.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 серпня, стало відомо, компанія Нова пошта оголосила про співпрацю з Western Union. З липня клієнти пошти можуть відправляти і отримувати грошові перекази з Western Union з та в більш ніж 200 країн і територій світу.

«Ми запустили послугу міжнародних грошових переказів рік тому, і вона стала користуватися популярністю серед українців за кордоном. Більшість перекладів надходить з країн Євросоюзу, найчастіше з Польщі. Зараз, ми з радістю повідомляємо про початок нашої співпраці з Western Union, однією з найвідоміших платіжних систем в світі», - заявив генеральний директор NovaPay Андрій Кривошапко.

Відомо, що українці можуть здійснювати грошові перекази у національній валюті.