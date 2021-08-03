Грецію чекає найгірша за 30 років спека

Аня Мартинюк 03 серпня 2021, 13:15

У деяких регіонах стовпчики термометрів показують 45 градусів за Цельсієм.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 серпня, стало відомо, що Грецію охопила найгірша за останні 30 років спекотна хвиля. Про це заявив прем’єр -міністр Киріакос Міцотакіс, коли температура повітря досягла 45 градусів за Цельсієм у деяких регіонах.

Його коментарі прозвучали, коли пожежники по всій країні боролися за те, щоб допомогти врятувати сотні диких тварин.

У липні 1987 року в країні спека забрала життя понад 1000 людей. За прогнозами, температура досягне свого піку пізніше цього тижня. Національна обсерваторія Афін з посиланням на супутникові знімки ЄС заявила, що близько 3000 гектарів соснових та оливкових гаїв було знищено внаслідок пожежі, що спалахнула поблизу міста Патри, за 200 кілометрів на захід від Афін.

На острів Родос, що неподалік від кордону з Туреччиною, відправили додаткові пожежні бригади, щоб спробувати побороти лісові пожежі.