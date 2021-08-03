Тихановська висловила співчуття рідним повішеного Шишова 12:44
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Та подякувала Україні.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 3 серпня, білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська висловила співчуття рідним керівника "Білоруського будинку в Україні" Віталія Шишова. Останнього, як відомо, знайшли повішеним зі слідами катування у київському парку.
Вона також подякувала Україні за готовність розслідувати справу. Тихановська нагадала, що білоруський опозиціонер 1995 року народження допомагав білорусам у цей нелегкий для країни час.
Нагадаємо, справу розслідують за статтею 115 (умисне вбивство) з поміткою "самогубство".
12:44: Тихановська висловила співчуття рідним повішеного Шишова
11:26: Суд розпорядився встановити, як колишня дружина Джонні Депа «пожертвувала» $7 млн
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