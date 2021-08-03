Тихановська висловила співчуття рідним повішеного Шишова

Аня Мартинюк 03 серпня 2021, 12:44

Та подякувала Україні.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 серпня, білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська висловила співчуття рідним керівника "Білоруського будинку в Україні" Віталія Шишова. Останнього, як відомо, знайшли повішеним зі слідами катування у київському парку.

Вона також подякувала Україні за готовність розслідувати справу. Тихановська нагадала, що білоруський опозиціонер 1995 року народження допомагав білорусам у цей нелегкий для країни час.

Нагадаємо, справу розслідують за статтею 115 (умисне вбивство) з поміткою "самогубство".