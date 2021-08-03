Крим і Донбас повернуться додому - Зеленський

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Він запевнив, що це питання часу.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 3 серпня, український лідер Володимир Зеленський представив у соцмережах анонс свого інтерв'ю телеканалу ДОМ. У ньому йдеться про досі невирішені питання окупації українських територій.
«Ти любиш цю країну або не любиш. Любиш - ти українець, не любиш - ти гість, ти мандрівник. Ті люди, які окупували, - вони ніколи не будуть любити Крим так, як любимо його ми», - заявив Зеленський.
Президент додав, що повернення Криму та Донбасу - це питання часу.
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