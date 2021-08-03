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Крим і Донбас повернуться додому - Зеленський

Аня Мартинюк 03 серпня 2021, 12:06
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Крим і Донбас повернуться додому - Зеленський

Він запевнив, що це питання часу. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 серпня, український лідер Володимир Зеленський представив у соцмережах анонс свого інтерв'ю телеканалу ДОМ. У ньому йдеться про досі невирішені питання окупації українських територій. 

«Ти любиш цю країну або не любиш. Любиш - ти українець, не любиш - ти гість, ти мандрівник. Ті люди, які окупували, - вони ніколи не будуть любити Крим так, як любимо його ми», - заявив Зеленський.

Президент додав, що повернення Криму та Донбасу - це питання часу.

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