Крим і Донбас повернуться додому - Зеленський

Аня Мартинюк 03 серпня 2021, 12:06

Він запевнив, що це питання часу.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 серпня, український лідер Володимир Зеленський представив у соцмережах анонс свого інтерв'ю телеканалу ДОМ. У ньому йдеться про досі невирішені питання окупації українських територій.

«Ти любиш цю країну або не любиш. Любиш - ти українець, не любиш - ти гість, ти мандрівник. Ті люди, які окупували, - вони ніколи не будуть любити Крим так, як любимо його ми», - заявив Зеленський.

Президент додав, що повернення Криму та Донбасу - це питання часу.