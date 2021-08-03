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Суд розпорядився встановити, як колишня дружина Джонні Депа «пожертвувала» $7 млн

Аня Мартинюк 03 серпня 2021, 11:26
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Суд розпорядився встановити, як колишня дружина Джонні Депа «пожертвувала» $7 млн

Джонні Депп здобув важливу перемогу у справі проти Ембер Херд.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 серпня, стало відомо, що голлівудська зірка кіно Джонні Депп домігся у суді перевірки колишньої дружини Ембер Херд. Так, останню перевірять, як вона розпорядилася виграними раніше у суді проти Деппа 7 мільйонами доларів. Акторка обіцяла, що гроші витратить на благодійність. А саме yf Американський союз захисту громадянських свобод і Дитячу лікарню в Лос-Анджелесі.

Нью-Йоркський суд озвучив відповідне рішення. Адвокати Деппа вірять, що заява Херд вплинула на рішення суддів, які розглядали справу про розлучення пари. Так, раніше ЗМІ дізналися, що на рахунок лікарні від Ембер надійшло всього 100 тисяч доларів.

 

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