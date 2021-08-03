У Запоріжжі продавчиня «освіжила» овочі слиною

Аня Мартинюк 03 серпня 2021, 10:48

Придбані овочі треба мити ретельніше.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо про інцидент в одному з магазинів Запоріжжя. Тут жінка-продавчиня вирішила надати овочам тьоварного вигляду. Зробила вона це неординарним способом, набравши в рот води та обплювавши нею овочі.

Про інцидент повідомив Telegram-канал Дніпро Оперативний. У Мережі активно поширюють знятий очевидцями ролик й обурюються у коментарях такій поведінці жінки.

Так, інтернет-спільнота зауважила, що ретельніше митиме придбані овочі.