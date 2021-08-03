У Запоріжжі продавчиня «освіжила» овочі слиною

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Придбані овочі треба мити ретельніше.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо про інцидент в одному з магазинів Запоріжжя. Тут жінка-продавчиня вирішила надати овочам тьоварного вигляду. Зробила вона це неординарним способом, набравши в рот води та обплювавши нею овочі.
Про інцидент повідомив Telegram-канал Дніпро Оперативний. У Мережі активно поширюють знятий очевидцями ролик й обурюються у коментарях такій поведінці жінки.
Так, інтернет-спільнота зауважила, що ретельніше митиме придбані овочі.
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