Аня Мартинюк 03 серпня 2021, 10:13

Обіцяють град та шквали.

Новину передає «Преса України».

3 серпня в Україні оголошено штормове попередження - I рівень небезпеки. Погіршення погодніх умов очікується в південних, східних і в деяких центральних областях. Про це заявили в Укргідрометцентрі.

«3 серпня в південних, східних, більшості центральних областей, вдень і на Прикарпатті грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с», - зазначено в повідомленні.

Як повідомлялось раніше, у Львівському парку загинула молода пара. Блискавка влучила у дерево й те впало на людей, які сиділи на лавочці.