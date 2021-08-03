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Обіцяють град та шквали.
Новину передає «Преса України».
3 серпня в Україні оголошено штормове попередження - I рівень небезпеки. Погіршення погодніх умов очікується в південних, східних і в деяких центральних областях. Про це заявили в Укргідрометцентрі.
«3 серпня в південних, східних, більшості центральних областей, вдень і на Прикарпатті грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с», - зазначено в повідомленні.
Як повідомлялось раніше, у Львівському парку загинула молода пара. Блискавка влучила у дерево й те впало на людей, які сиділи на лавочці.
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