До Дня незалежності Україна отримає подачку від МВФ

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Мова йде про кредит у розмірі більше 2,7 млрд доларів.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 3 серпня, стало відомо, що днем раніше керуючі МВФ більшістю голосові затвердили аллокації СПЗ на 650 млрд доларів. З них Україні виділять більше 2,7 млрд доларів. Відповідну заяву зробив заступник виконавчого директора від України в МВФ Владислава Рашкован.
«Це хороший подарунок для України, і ми його отримаємо ще й до 30-річчя незалежності», - заявив Рашкован.
Рішення про виділення коштів вступить в силу 23 серпня.
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