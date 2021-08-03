До Дня незалежності Україна отримає подачку від МВФ

Аня Мартинюк 03 серпня 2021, 09:38

Мова йде про кредит у розмірі більше 2,7 млрд доларів.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 серпня, стало відомо, що днем раніше керуючі МВФ більшістю голосові затвердили аллокації СПЗ на 650 млрд доларів. З них Україні виділять більше 2,7 млрд доларів. Відповідну заяву зробив заступник виконавчого директора від України в МВФ Владислава Рашкован.

«Це хороший подарунок для України, і ми його отримаємо ще й до 30-річчя незалежності», - заявив Рашкован.

Рішення про виділення коштів вступить в силу 23 серпня.