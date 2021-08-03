НБУ ослабив гривню до долара та євро

Аня Мартинюк 03 серпня 2021, 09:01

Оприлюднено дані фінансового регулятора.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 серпня, долар в Україні подорожчав на 3 копійки, євро – на одну копійку. Так, НБУ встановив курс гривні до долара на рівні 26,84 грн, курс гривні до євро на рівні 31,90 грн.

Готівкові курси валют наступні. Купівля долара проходить за 26,77 грн, продаж за 26,99 грн. Купівля євро проходить за 31,65 грн, продаж за 32,01 грн. Купвля російського рубля проходить за 0,33 грн, продаж за 0,37 грн.