НБУ ослабив гривню до долара та євро

Ляшко закликав українців не відзначати День Незалежності алкоголем 15:10
Стоит ли покупать очиститель воздуха: аргументы «за» и «против» 01:30
Офіційна гривня досягла річного максимуму відносно долара 08:06
МОЗ заговорило про користь кавунів з нітратами для українців 07:32
Українців закликали утриматися від поїздок в охоплену вогнем Туреччину 15:37
«Слуги народу» пропонують скасувати звання Героя України 15:00
Оприлюднено дані фінансового регулятора.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 3 серпня, долар в Україні подорожчав на 3 копійки, євро – на одну копійку. Так, НБУ встановив курс гривні до долара на рівні 26,84 грн, курс гривні до євро на рівні 31,90 грн.
Готівкові курси валют наступні. Купівля долара проходить за 26,77 грн, продаж за 26,99 грн. Купівля євро проходить за 31,65 грн, продаж за 32,01 грн. Купвля російського рубля проходить за 0,33 грн, продаж за 0,37 грн.
15:10: Ляшко закликав українців не відзначати День Незалежності алкоголем
14:38: Українці зніматимуть на камеру порушення ПДР за гроші
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.