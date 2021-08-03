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У Черкасах хірурги вперше пересадили серце

Аня Мартинюк 03 серпня 2021, 08:33
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У Черкасах хірурги вперше пересадили серце

Пацієнт повернувся до звичного життя. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 серпня, стало відомо, що в Черкасах провели першу операцію з пересадки серця. До події готувалися півтора року. Лікарі місцевої лікарні трудилися разом зі столичними колегами з інституту Амосова.

Нове серце пересадили 59-річному пацієнту. Наразі він почуває себе добре й живе звичним життям. Донором став пацієнт, у якого була черепно-мозкова травма й в результаті смерть головного мозку. Його нирки та печінку отримали інші пацієнти.

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