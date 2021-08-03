У Черкасах хірурги вперше пересадили серце

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Пацієнт повернувся до звичного життя.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 3 серпня, стало відомо, що в Черкасах провели першу операцію з пересадки серця. До події готувалися півтора року. Лікарі місцевої лікарні трудилися разом зі столичними колегами з інституту Амосова.
Нове серце пересадили 59-річному пацієнту. Наразі він почуває себе добре й живе звичним життям. Донором став пацієнт, у якого була черепно-мозкова травма й в результаті смерть головного мозку. Його нирки та печінку отримали інші пацієнти.
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