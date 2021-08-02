Выбираем машину: б/у или новая

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Покупка автомобиля — счастливое и одновременно тревожное событие. Возникновение негативных эмоций связано с тем, что человек боится приобрести не самый лучший вариант, прогадать и потерять деньги. Многие не могут определиться между новыми и б/у транспортными средствами. Казалось бы, выбор очевиден: при наличии значительной суммы нужно брать авто из салона, а при ограниченном бюджете — рассматривать актуальные предложения от автовладельцев. Однако нюансов достаточно много и не стоит отталкиваться только от бюджета. Предлагаем оценить преимущества обоих вариантов и только после этого принимать решение.
Совет: для начала определитесь с маркой и моделью машины, учитывая собственные потребности и ожидания. Обязательно перед покупкой лично «познакомьтесь» с автомобилем, не думайте, что тест-драйв ответит на все вопросы. Рекомендуем взять авто в аренду в Киеве на несколько дней или более длительный срок. Во время проката вы оцените комфортабельность, маневренность и прочие показатели, то есть прочувствуете ТС. Большим автопарком и высоким качеством сервиса известна компания NarsCars, переходите на ее официальный сайт для ознакомления с предложениями, акциями и условиями аренды.
«Ласточка» из конвейера — это идеальный вариант, когда вы уже знакомы с особенностями марки и модели, и имеете деньги на ее приобретение. Преимущества покупки в данном случае следующие:
Есть ли недостатки? Да, соответствующая цена, которая для многих становится преградой для приобретения.
Чего не стоит делать при поиске подержанного ТС? Искать подешевле, экономить на диагностике и искреннее доверять словам продавца. Проверяйте всю предоставленную информацию лично, консультируйтесь со специалистами и не рискуйте собственными деньгами. Эксперта или опытного автовладельца не проведешь, как бы ни были замаскированы дефекты. Специалист легко определит, что перед ним утопленное, битое или изношенное ТС. Если понравилось предложение от частника, рекомендуем заплатить услуги юридической проверки и автосервиса.
Совет: лучше брать подержанный автомобиль в известном салоне с хорошей репутацией. Вы заплатите немного дороже, но избежите юридических «подводных камней» и приобретения ТС с многочисленными скрытыми дефектами.
Не забывайте о следующем: авто нуждается в регулярном обслуживании, также необходимо паркоместо или гараж. Покупка бензина — отдельная статья расходов. Иногда люди просто хотят иметь автомобиль, но, по факту, он им нужен от случая к случаю. Если вы узнали себя, подумайте, стоит ли вкладывать деньги в ТС. Можно при необходимости пользоваться услугами прокатных компаний и экономить приличную сумму.
Например, сегодня жители Украины начали чаще арендовать машины, делают это в следующих случаях:
Взять машину напрокат можно от 27 у. е., на длительный период — еще дешевле. С расценками можно ознакомиться на сайте компании NarsCars.
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