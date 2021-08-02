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Відомо, що купував.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 2 серпня, стало відомо, що українського президента Володимира Зеленського помітили у супермаркеті «Ля Сільпо» на Бессарабській площі. Як зазначили очевидці, охорона лідера країни виглядала «на поготові», але не заважала іншим покупцям.
Фото президента представи користувач Інтернету Костянтин Левошко. За його словами, він сильно не приглядався до кошика президента, однак помітив три пляшки вина.
Так, президент був у сірій футболці, чорній масці.
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