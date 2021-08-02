Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Ляшко закликав українців не відзначати День Незалежності алкоголем
  • Українці зніматимуть на камеру порушення ПДР за гроші
  • Українців обнадіяли скасуванням вимоги носити захисні маски

Зеленського помітили у супермаркеті

Аня Мартинюк 02 серпня 2021, 15:37
Версія для друку
Зеленського помітили у супермаркеті

Відомо, що купував. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 2 серпня, стало відомо, що українського президента Володимира Зеленського помітили у супермаркеті «Ля Сільпо» на Бессарабській площі. Як зазначили очевидці, охорона лідера країни виглядала «на поготові», але не заважала іншим покупцям.

Фото президента представи користувач Інтернету Костянтин Левошко. За його словами, він сильно не приглядався до кошика президента, однак помітив три пляшки вина.

Так, президент був у сірій футболці, чорній масці.

 

 

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції