Ляшко закликав українців не відзначати День Незалежності алкоголем

Аня Мартинюк 02 серпня 2021, 15:10

Трохи випити можна й вдома.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 2 серпня, стало відомо, що міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко виступив в ході форуму «Україна 30». Він закликав українців утриматися від вживання спиртних напоїв 22-24 серпня під час урочистостей. А саме з нагоди 30-річчя Незалежності України.

Так, він зауважив, що трохи випити можна й вдома.

Також Ляшко закликав громадян не брати участь у громадських заходах, якщо вони мають симптоми респіраторного захворювання або коронавірусу.