Ляшко закликав українців не відзначати День Незалежності алкоголем

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Трохи випити можна й вдома.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 2 серпня, стало відомо, що міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко виступив в ході форуму «Україна 30». Він закликав українців утриматися від вживання спиртних напоїв 22-24 серпня під час урочистостей. А саме з нагоди 30-річчя Незалежності України.
Так, він зауважив, що трохи випити можна й вдома.
Також Ляшко закликав громадян не брати участь у громадських заходах, якщо вони мають симптоми респіраторного захворювання або коронавірусу.
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