Українці зніматимуть на камеру порушення ПДР за гроші

Аня Мартинюк 02 серпня 2021, 14:38

Стало відомо, скільки платитимуть за таку фіксацію.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 2 серпня, стало відомо, що ВРУ планує дозволити свідкам порушення ПДР дозволити знімати такі події на власні мобільні пристрої. Також відео можна буде відправляти поліції. За це очевидцям планують видавати винагороду. Мова йде про 10% від розміру накладеного на порушника штрафу.

Відповідний законопроект №5798 знаходиться на стадії розробки. Комітет з питань інтеграції України в ЄС є ініціатором документа. Відомо, що фото та відеоматеріали необхідно буде робити за допомогою спецдодатку, який дозволить визначити час, дату і географічні координати здійснення фіксації.