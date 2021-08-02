Стоит ли покупать очиститель воздуха: аргументы «за» и «против»

zmxn 01 серпня 2021, 01:30

Очиститель воздуха — климатический девайс, предназначенный для поддержания здорового микроклимата в помещениях. Он способен улучшить качество воздушной массы путем удаления аллергенов, твердых частиц (пыли), неприятных запахов.

Купить очиститель воздуха в Wo можно в несколько кликов. Модель можно подобрать на любой бюджет и для разных типов зданий. Чтобы не ошибиться с выбором, следует сосредоточиться на таких особенностях:

площадь, которую может обслужить девайс в стандартном режиме работы;

наличие дополнительных механизмов (например, гигиенического ионизатора);

количество уровней фильтрации и типы фильтров;

особенности управления и наличие автоматических программ;

особенности установки.

Еще один важный нюанс — производитель. От него зависит стоимость очистителя, а также его надежность и эргономика. Хорошие устройства в бюджетном сегменте представляют бренды Cecotec, Xiaomi. Отличное решение премиум-уровня — очиститель воздуха Шарп UA-HG60E-L формата 2 в 1.

Факторы, которые мотивируют купить очиститель

Покупка очистителя здорово облегчает жизнь. Многие пользователи отмечают, что с помощью девайса смогли избавиться от сухости кожи, слезоточивости и покраснения глаз, а также других неприятных симптомов, спровоцированных загрязненной воздушной массой.

Основные причины для приобретения климатического агрегата:

Большое количество пыли в жилище. Бытовая пыль способна сделать непригодным для жизни даже самое комфортабельное помещение. Обусловлено это тем, что она содержит большое количество аллергенов и провоцирует реакции гиперчувствительности. Обычный пылесос не справляется с мелкодисперсной пылью, очиститель же уничтожает даже микроскопические ее частицы.

Плесень в зонах повышенной влажности. На состояние здоровья жильцов влияет и плесень. Ее споры незаметно «мигрируют» по всей квартире, доставляя дискомфорт и вызывая различные заболевания. Бороться с видимой плесенью можно с помощью специальных химических средств, а для уничтожения незаметных клеток грибов нужен прибор для очистки воздуха.

Неприятные запахи. Ароматы с кухни часто доносятся в спальню, зал или гостиную. И даже вытяжка не помогает. Конечно, для борьбы с проблемой можно использовать кондиционер с функцией очистителя, но отдельный фильтрующий прибор — куда эффективнее.

Шерсть питомцев. Все пушистые животные линяют. Вычесывание помогает избавиться от шерсти только частично. Волоски все равно остаются и попадают в воздух, оседают на текстильных изделиях и мебели. Избавиться от них без лишних усилий помогает очиститель или климатический комплекс.

Причины отказа от покупки очистителя

Чаще всего отказ от покупки очистителя воздуха обусловлен такими аргументами, как:

Дороговизна. Производительный и функциональный девайс не может стоить слишком дешево.

Габариты. Очиститель занимает свободное место, а в небольших жилищах оно в дефиците.

Выводы

Преимуществ у очистителей воздуха гораздо больше, чем недостатков. Чтобы убедиться в том, что их эксплуатация приносит очевидную пользу, достаточно провести недолгий «тест-драйв». Для оценки эффективности вполне достаточно нескольких дней.