У парку Львова дерево вбило молоду пару

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Воно впало на людей під час буревію.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 2 серпня, стало відомо, що через ураган у Львові загинули дві людини. Інцидент трапився днем раніше в популярному Стрийському парку. Буревій повалив дерево, яке впало на лавочку. У цей момент на лавці сиділи хлопець та дівчина. Смерть людей наступила на місці.
«Львівська міська рада висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих», - йдеться в прес-службі мерії.
У прес-службі Львівської мерії зазначили, що хлопцю було 20 років, дівчині 18.
08:06: Офіційна гривня досягла річного максимуму відносно долара
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