У парку Львова дерево вбило молоду пару

Аня Мартинюк 02 серпня 2021, 10:11

Воно впало на людей під час буревію.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 2 серпня, стало відомо, що через ураган у Львові загинули дві людини. Інцидент трапився днем раніше в популярному Стрийському парку. Буревій повалив дерево, яке впало на лавочку. У цей момент на лавці сиділи хлопець та дівчина. Смерть людей наступила на місці.

«Львівська міська рада висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих», - йдеться в прес-службі мерії.

У прес-службі Львівської мерії зазначили, що хлопцю було 20 років, дівчині 18.