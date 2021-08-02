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У парку Львова дерево вбило молоду пару

Аня Мартинюк 02 серпня 2021, 10:11
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У парку Львова дерево вбило молоду пару

Воно впало на людей під час буревію. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 2 серпня, стало відомо, що через ураган у Львові загинули дві людини. Інцидент трапився днем раніше в популярному Стрийському парку. Буревій повалив дерево, яке впало на лавочку. У цей момент на лавці сиділи хлопець та дівчина. Смерть людей наступила на місці.

«Львівська міська рада висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих», - йдеться в прес-службі мерії.

У прес-службі Львівської мерії зазначили, що хлопцю було 20 років, дівчині 18.

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