Amazon оштрафували на 746 мільйонів євро

Офіційна гривня досягла річного максимуму відносно долара 08:06
МОЗ заговорило про користь кавунів з нітратами для українців 07:32
Українців закликали утриматися від поїздок в охоплену вогнем Туреччину 15:37
«Слуги народу» пропонують скасувати звання Героя України 15:00
Майже три тисячі чиновників здали іспит на знання української мови 13:14
Україна готова витрачати держкошти на третю дозу вакцини проти коронавірусу 15:09
Українців обнадіяли скасуванням вимоги носити захисні маски 14:25
Трьох українських спортсменів відсторонили від Олімпіади-2020 13:14
МОЗ хоче пускати українців в публічні місця за QR-кодами 12:37
Рекомендации по выбору онлайн казино - Как выбрать онлайн казино? 05:31
Через порушення правил конфіденційності.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 31 липня, стало відомо, що Управління із захисту даних Люксембургу (CNPD) оштрафувало компанію Amazon на 746 мільйонів євро. Причина – порушення правил конфіденційності.
Було встановлено, що Amazon в процесі перевірки персональних даних користувачів не дотримується правил ЄС про захист даних. В Amazon називають штраф необґрунтованим й планують захищатися у суді.
В компанії наголосили, що рішення про те, як вони показують користувачам відповідну рекламу, є суб'єктивним.
08:06: Офіційна гривня досягла річного максимуму відносно долара
07:32: МОЗ заговорило про користь кавунів з нітратами для українців
15:37: Українців закликали утриматися від поїздок в охоплену вогнем Туреччину
15:00: «Слуги народу» пропонують скасувати звання Героя України
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.