Amazon оштрафували на 746 мільйонів євро

Аня Мартинюк 31 липня 2021, 10:26

Через порушення правил конфіденційності.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 31 липня, стало відомо, що Управління із захисту даних Люксембургу (CNPD) оштрафувало компанію Amazon на 746 мільйонів євро. Причина – порушення правил конфіденційності.

Було встановлено, що Amazon в процесі перевірки персональних даних користувачів не дотримується правил ЄС про захист даних. В Amazon називають штраф необґрунтованим й планують захищатися у суді.

В компанії наголосили, що рішення про те, як вони показують користувачам відповідну рекламу, є суб'єктивним.