Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Українців обнадіяли скасуванням вимоги носити захисні маски
  • Україна здобула чергову перемогу на Олімпіаді в Токіо
  • В Україні випробовуватимуть американські ліки від коронавірусу

Amazon оштрафували на 746 мільйонів євро

Аня Мартинюк 31 липня 2021, 10:26
Версія для друку
Amazon оштрафували на 746 мільйонів євро

Через порушення правил конфіденційності.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 31 липня, стало відомо, що Управління із захисту даних Люксембургу (CNPD) оштрафувало компанію Amazon на 746 мільйонів євро. Причина – порушення правил конфіденційності.

Було встановлено, що Amazon в процесі перевірки персональних даних користувачів не дотримується правил ЄС про захист даних. В Amazon називають штраф необґрунтованим й планують захищатися у суді.

В компанії наголосили, що рішення про те, як вони показують користувачам відповідну рекламу, є суб'єктивним.

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції