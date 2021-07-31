В Україні від коронавірусу вакциновано 2 млн людей

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Темпи вакцинації збирають наростити.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 31 липня, стало відомо, що за минулу добу в Україні вакцинували 150 080 людей. Мова йде про вакцину від коронавірусу. Уточнюється, що перше щеплення зробили для 88 219 осіб, повністю завершили імунізацію - 61 861 особа.
У прес-службі МОЗ зазначається, що в Україні два дні поспіль роблять по 150 тисяч щеплень. Всього зроблено більше 5,5 млн щеплень.
Нагадаємо, раніше українська влада озвучила план вакцинації на серпень. Очікується, що в останній місяць літа буде щеплено 6 мільйонів українців.
08:06: Офіційна гривня досягла річного максимуму відносно долара
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