Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Українців обнадіяли скасуванням вимоги носити захисні маски
  • Україна здобула чергову перемогу на Олімпіаді в Токіо
  • В Україні випробовуватимуть американські ліки від коронавірусу

В Україні від коронавірусу вакциновано 2 млн людей

Аня Мартинюк 31 липня 2021, 09:47
Версія для друку
В Україні від коронавірусу вакциновано 2 млн людей

Темпи вакцинації збирають наростити.  

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 31 липня, стало відомо, що за минулу добу в Україні вакцинували 150 080 людей. Мова йде про вакцину від коронавірусу. Уточнюється, що перше щеплення зробили для 88 219 осіб, повністю завершили імунізацію - 61 861 особа.

У прес-службі МОЗ зазначається, що в Україні два дні поспіль роблять по 150 тисяч щеплень. Всього зроблено більше 5,5 млн щеплень.

Нагадаємо, раніше українська влада озвучила план вакцинації на серпень. Очікується, що в останній місяць літа буде щеплено 6 мільйонів українців.

 

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції