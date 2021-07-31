Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Українців обнадіяли скасуванням вимоги носити захисні маски
  • Україна здобула чергову перемогу на Олімпіаді в Токіо
  • В Україні випробовуватимуть американські ліки від коронавірусу

В Україні побільшало коронавірусних хворих

Аня Мартинюк 31 липня 2021, 09:14
Версія для друку
В Україні побільшало коронавірусних хворих

Також є летальні випадки.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 31 липня, стало відомо, що в Україні за минулу добу було виявлено 916 нових коронавірусних хворих. Найбільше нових хворих в Києві, 176 осіб, та Одеській області, 85 осіб. Про це розповіли у прес-службі Міністерства охорони здоров'я.

На жаль, за добу померли 15 пацієнтів з коронавірусом. Разом з тим одужали 510 осіб. Загальна кількість коронавірусної інфекції в Україні досягла 2 252 785 осіб. З них 52 945 летальних випадків.

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції