В Україні побільшало коронавірусних хворих

Аня Мартинюк 31 липня 2021, 09:14

Також є летальні випадки.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 31 липня, стало відомо, що в Україні за минулу добу було виявлено 916 нових коронавірусних хворих. Найбільше нових хворих в Києві, 176 осіб, та Одеській області, 85 осіб. Про це розповіли у прес-службі Міністерства охорони здоров'я.

На жаль, за добу померли 15 пацієнтів з коронавірусом. Разом з тим одужали 510 осіб. Загальна кількість коронавірусної інфекції в Україні досягла 2 252 785 осіб. З них 52 945 летальних випадків.