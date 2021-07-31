В Україні побільшало коронавірусних хворих

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Також є летальні випадки.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 31 липня, стало відомо, що в Україні за минулу добу було виявлено 916 нових коронавірусних хворих. Найбільше нових хворих в Києві, 176 осіб, та Одеській області, 85 осіб. Про це розповіли у прес-службі Міністерства охорони здоров'я.
На жаль, за добу померли 15 пацієнтів з коронавірусом. Разом з тим одужали 510 осіб. Загальна кількість коронавірусної інфекції в Україні досягла 2 252 785 осіб. З них 52 945 летальних випадків.
08:06: Офіційна гривня досягла річного максимуму відносно долара
07:32: МОЗ заговорило про користь кавунів з нітратами для українців
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