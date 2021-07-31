Лукашенко назвав Тихановську дурепою

Аня Мартинюк 31 липня 2021, 08:38

А також мерзотницею.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 31 липня, стало відомо, що формальний лідер Білорусі Олександр Лукашенко висловився в бік свого опонента Світлани Тихановської. За його словами, він нібито врятував останню, давши їй грошей на виїзд з країни.

«Вона говорить, це я сьогодні прочитав у доповіді, що її змусили виїхати з Білорусі та погрожували, що там мало не дітей схоплять. Це після того, як їх хотіли спалити в будинку. Це все було підлаштовано, коли вони зібрали всю цю Координаційну раду і пішли в окремий будинок. І ця дура туди поперлася», - заявив Лукашенко.

Він додав, що у цей день Тихановська просила у нього грошей, щоб виїхати з країни. За словами Лукашенка, гроші вона отримала.

«І вона сьогодні говорить про те, що їй погрожували, що дітей від неї забирали, мерзотниця! Вперше про неї говорю, хоча з жінками не воюю», - додав він.

Нагадаємо, що в подіях у Білорусі Лукашенко винить Європу.